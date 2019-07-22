Eski devlet bakanı Süleyman Arif Emre vefat etti

BUGÜN NELER OLDU

Eskisiyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre (96), İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Emre'nin cenazesi bugün ikindi vakti Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emre'nin oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi. Bu arada Erdoğan, yayımladığı mesajda da "Üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Arif Emre, aynı zamanda bir dava ve gönül insanı, kıymetli bir şair olarak da hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.Hürriyet Partisi ile siyaset hayatına başlayan Emre, 1965'te milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.