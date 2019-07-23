Ceylanpınar'da eve gelen roket mermisinin etkisi gün doğunca ortaya çıktı

Turgut Özal Mahallesi'nde roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile dün geceden kalan tepsideki çay bardakları dikkati çekti.

Mahalle sakinlerinden Halil Çoban, AA muhabirine, roketin isabet ettiği eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturduğunu belirtti.

BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU

Olay sırasında evinde akşam namazını kıldığını anlatan Çoban, "Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi, ambulanslar geldi" dedi.

"TÜP PATLADI ZANNETTİK"

Mustafa Diken de olayı tüp patlaması sandıklarını aktararak, "Sonra komşunun evinden sesler duyduk ve buraya koştuk. Bir geldik olanlar olmuş. Arkadaşların hepsi yerde yaralanmışlar. Çok büyük bir gürültüyle gelmiş damdan içeriye girmiş roket. Allah vatandaşımıza, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

7 YAŞINDAKİ FURKAN YARALANDI

Öte yandan, olayda yaralanan 7 yaşındaki Furkan Atan, Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardında taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.

Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si Şanlıurfa'ya sevk edilmişti.

Şanlıurfa Ceylanpınar'da eve Suriye'den atılan roket isabet etti