FETÖ lideri Fetullah Gülen son yayınlanan sohbet videosunda Enes Kanter'e ilginç bir mesaj gönderdi.

Sohbet sırasında bir an duraksayan FETÖ lideri, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istedi.

Bu isteğinin ardından Gülen, "Neyse adını verdik onu deşifre ettik yeni bir dava açarlar hakkında" diye konuştu.

FETÖ lideri Gülen içtiği çayın artığını örgüt üyesi Enes Kanter'e gönderdi

FETÖ'CÜ ENES'TEN YANIT

Terör örgütü liderinin artıklarını yemeyi keramet olarak gören FETÖ'cü Kanter, Gülen'in videosunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden videoyu alıntılayarak teşekkür etti. Kanter'in yayınladığı teşekkür mesajıyla örgütün iğrenç ve sapkın zihniyeti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

GÜLEN'İN ARTIKLARINI YİYİP, KİRLİ ÇAMAŞIRLARINDAN MEDET UMUYORLAR

Daha önce de birçok örgüt üyesinin FETÖ liderinin yediklerinden arta kalanları yediği, hatta sapkınlığın ve iğrençliğin boyutunu arttırarak bazı örgüt üyelerinin Gülen'in gönderdiği kirli iç çamaşırlarını sakladığı ortaya çıkmıştı.

Eskişehir'de alınan bir sanık ifadesine göre Gülen, bazı örgüt mensuplarına kendi giydiği atletleri hediye olarak gönderdi. FETÖ üyelerinin bu atletleri giyerek uyuduğu ortaya çıkmıştı.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlattı. İtirafçı N.Y, örgüt üyelerinin Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi sakladığını aktardı.

N.Y, ifadesinde, "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu." dedi.

Başka bir itirafçı S.K. ise Gülen'in ısırdığı bir hurmanın bir örgüt üyesine verilmesini, "Fetullah Gülen orucunu açmak için hurmadan bir miktar ısırdı. Kalanını ise Ankara'da kamu görevinden ihraç edildiği söylenen kişiye 'üzülmesin' diye ulaştırılmak üzere salonda bulunan birine verdiler." ifadeleriyle anlattı.

Adana'da yapılan bir operasyonda yakalanan FETÖ'cülerin, Gülen'in iç çamaşırlarını parçalayıp örgüt üyelerine dağıttıkları ortaya çıkmıştı.