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Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu! 2019 rütbe terfileri...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan son dakika haberine göre 2019 rütbe terfileri belli oldu. EGM'de çalışan birçok personelin geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklediği terfilerin gerçekleştiği, az önce Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyuruldu. İşte Emniyet Teşkilatı 2019 Yılı Rütbe Terfileri ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 21:52
Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu! 2019 Emniyet Teşkilatı rütbe terfileri...

mensuplarının merakla beklediği son dakika haberi az önce geldi! Emniyet Genel Müdrlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni terfiler belli oldu. Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca bin 843 personel bir üst ettirildi.
Emniyet Teşkilatında bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.

İşte yapılan açıklama ve terfi edilen rütbeler...

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Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu! 2019 Emniyet Teşkilatı rütbe terfileri...
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