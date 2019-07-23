Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu! 2019 Emniyet Teşkilatı rütbe terfileri...

Emniyet Teşkilatı mensuplarının merakla beklediği son dakika haberi az önce geldi! Emniyet Genel Müdrlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni terfiler belli oldu. Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca bin 843 personel bir üst terfi ettirildi.

Emniyet Teşkilatında bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.

İşte yapılan açıklama ve terfi edilen rütbeler...