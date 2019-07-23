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Türk donanması 'de sondaj gemilerimize refakat ediyor

: ’de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanması havadan, suüstünden ve sualtından sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 12:54
Türk donanması Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimize refakat ediyor

Türkiye, baskılara rağmen Doğu Akdeniz'de net duruşunu sergiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün paylaştığı görüntülerde sondaj gemilerine İHA'ların, fırkateynlerin ve hücumbotların eşlik ettiği görülüyor.

DONANMAMIZDAN SÜREKLİ VE KESİNTİSİZ REFAKAT

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", suüstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", sualtından "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." İfadelerini kullandı..

Türk donanması Doğu Akdeniz’de! Sondaj gemilerine Fırkateyn ve Hucüm botları eşlik ediyor

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Türk donanması Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimize refakat ediyor
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