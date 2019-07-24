Abdulhalik Çimen’in acı günü

BUGÜN NELER OLDU

AHABER Genel Müdürü ve atv Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in babası Ahmet Çimen (78) dün son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Bağırsak düğümlenmesi rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Çimen, önceki gün yaşamını yitirmişti. Ahmet Çimen için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, çok sayıda siyasetçi, Turkuvaz Medya çalışanları ve Abdulhalik Çimen'in çalışma arkadaşları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Çimen, Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babasını kaybeden Abdulhalik Çimen 1.5 yıl önce de annesi Zehra Çimen'i kaybetmişti.