‘FETÖ’cüyüm’ deyince Yunanistan kucak açtı

O.Ç., Bursa'da yaşıyordu. Hayalinde Avrupa'ya yerleşmek vardı ama bir türlü başaramıyordu. 2016 yılında bir arkadaşı günlük vize ile bir Yunan adasına gitmiş, oradan da Fetullahçı olduğunu söyleyerek Avrupa'ya geçmişti. Fetullahçı örgüt ile bir alakası olmayan O.Ç. de bu şekilde Avrupa'ya gitmek istiyordu. O.Ç., 1 Haziran 2019 günü Bursa'dan Çeşme'ye ulaştı. Oradan da günlük vize ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na vardı.

HEMEN FETÖ'CÜ MÜSÜN DİYE SORDULAR

İlk işi buradaki polis karakoluna varmak oldu. Türk olduğunu söyler söylemez Fetullahçı olup olmadığı soruldu. Onun da beklediği soru zaten bu idi… Fetullahçı gruptan olduğunu ve iltica etmek istediğini söyledi.

TÜM MASRAFLARINI KARŞILADILAR

Sakız Adası'ndaki görevliler O.Ç.'nin işlemlerini jet hızıyla gerçekleştirdi. 3 gün içerisinde geçici kimlik kartı verildi ve iltica başvurusu onaylandı. Bu 3 gün içerisinde O.Ç. polis tarafından bir otelde misafir edildi. Bütün yeme-içme ve barınma masrafları polis merkezinde karşılandı. Eline geçici kimliği verilen O.Ç., Atina'ya yönlendirildi.

Atina'ya gelen 28 yaşındaki genç adam, Avrupa'daki başka bir ülkeye geçmek üzere araştırmalar yaparken barınmak amacıyla Yunan Göçmen Merkezi'ne müracaat etti. Onlara da Fetullahçı yapılanmadan olduğunu söyledi. Fakat Yunan görevliler Göçmen Merkezi'nde yer olmadığını, şehirde bulunan FETÖ gruplarıyla irtibata geçmesini tavsiye etti.

LETONYA MUHTARI YOL GÖSTERDİ

O.Ç., Twitter üzerinden Fetullahçı yapılanmada etkili olduğunu bildiği 'Letonya Muhtarı' isimli Twitter hesabıyla irtibata geçti. Örgütten olduğunu, Yunanistan'a kaçtığını, ortada kaldığını söyledi. Letonya Muhtarı isimli hesabı kullanan şahıs, birkaç telefon numarası yazarak bu kişilerle irtibata geçmesini söyledi. 4 ayrı örgüt sorumlusuyla görüşen O.Ç., sonunda 'Faruk abi' olarak kendisini tanıtan örgüt abisi tarafından Atina'daki bir hücre evine mülakata davet edildi.

MÜLAKATTAN GEÇEMEDİ

Mülakatı geçemeyen ve yeterli referans veremediği söylenen O.Ç., örgüt evlerine kabul edilmedi. Genç adam, örgütün hücre evlerine kabul edilseydi buradan FETÖ'cülerin organizasyonuyla Avrupa'da başka bir ülkeye geçebilecekti. Birkaç gün Atina'da otellerde konaklayan ve Avrupa'ya geçiş yolları arayan O.Ç. başarılı olamayınca Konsolosluk ve Büyükelçilik ile irtibata geçerek Türkiye'ye döndü.

FETÖ'CÜ OLMADIĞI ANLAŞILINCA ORTADA KALDI

SABAH'ın konuştuğu O.Ç., "Sakız Adası'nda Yunan yetkililere Türk olduğumu söyler söylemez FETÖ'cü olup olmadığımı sordular. Öyle olduğumu söyleyince de çok iyi davrandılar. Başka mülteciler karakoldaki banklarda yatarken beni otele gönderip tüm masraflarımı karşıladılar. Atina'da FETÖ'cüleri kendilerinden olduğuma ikna edip orada bir hücre evine yerleşebilseydim Avrupa'ya geçişimi garanti altına almış olacaktım. Fakat FETÖ'cülerin istedikleri referansları veremedim. Kendilerinden olduğum yalanını onlara yutturamadım. Yuttursaydım şimdi her şey bambaşka olacaktı" dedi.