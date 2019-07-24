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O çizimi yapan kişi Suriyeli değil 'lı çıktı!

ABD'de yaşadığı ve Suriyeli olduğu iddia edilen isimli sözde karikatüristin, Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki paylaşımına sosyal medyadan tepki yağmıştı. "'de Suriyeli mülteciler" notunu düşerek paylaştığı skandal paylaşıma 'li Gezicilerden destek mesajları gelmişti. Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden alçağın 'lı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:39
O çizimi yapan kişi Suriyeli değil PKK'lı çıktı!

Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunuyla sosyal medyadan paylaşan sözde karikatüristin Suriyeli Moustafa Jacoub olduğu iddia edilmişti. Skandal görüntüyü paylaşan kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. PKK'lı alçağa CHP'li Geziciler destek vermişti.

YILLARDIR SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ DİYEN CHP'LİLER BİR ANDA DESTEK VERMEYE BAŞLADI!

Bu çizime Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden skandal paylaşıma yıllardır "Suriyeli istemiyoruz" diyen CHP'li Gezici hesapların sosyal medyadan destek vermesi dikkat çekti!

ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli PKK'lı alçak, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

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O çizimi yapan kişi Suriyeli değil PKK'lı çıktı!
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