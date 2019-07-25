Bedelli askerlik başvurusu nasıl, nereden yapılır? MSB bilgisi ile 2019 bedelli askerlik başvuru tarihleri...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 'Askeralma Kanunu' gereğince ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetlerle ilgili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Bedelli askerlik süreci hakkında merak edilen tüm detayların da aktarıldığı açıklamada, ücretin hangi bankalara yatırılması gerektiği bilgisine yer verilirken başvuruların son tarihi de resmen ilan edildi. Bu bağlamda, vatani görevini tamamlamak isteyen yüz binlerce gencin konuya yönelik sorgumaları da bir hayli artış gösterdi. Arama motorları üzerinde 'Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

2019 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR VE BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Haberimizin detaylarından Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuru ile 2019 Bedelli askerlik ücreti bilgisine ulaşabilir, başvuru işlemlerinin ne zaman ve hangi gün sona ereceğini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

İşte, detaylar;