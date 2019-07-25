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kimdir? DHMİ’nin Yeni Genel Müdürü Hüseyin Keskin ?

Resmi Gazete’de 25 Temmuz 2019 tarihinde bazı kurumlara ilişkin atama kararları yayınlandı. Atamalardan biri de (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve yapıldı. DHMİ’nin Yeni Genel Müdürü oldu. On binlerce vatandaş ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Hüseyin Keskin kimdir, ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 10:03
Hüseyin Keskin kimdir? DHMİ’nin Yeni Genel Müdürü Hüseyin Keskin kaç yaşındadır?

(DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Keskin atandı. Vatandaşlar bu gelişme üzerine '' Hüseyin Keskin kimdir, kaç yaşındadır?'' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Hüseyin Keskin Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Keskin, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

8 Ağustos 2016 yılında Havacılık sektöründe birbirinden önemli projelere imza atan Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Türk Hava Yolları'nda Yer İşletme Başkanı olarak çalışan ve Türkiye'nin en büyük yer işletme şirketi TGS'de Kurucu Genel Müdürlük yapan Keskin, İGA Havalimanına atanmadan önce sırası ile; TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreteri, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu'nun Havacılık ve Yer İşletmeden sorumlu danışmanlığı görevlerinde bulundu. Hüseyin Keskin, TAV'ın yapımını gerçekleştirdiği Medine Havalimanı projesinde yönetim adına görev yaparak, havalimanı işletmesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görevinden emekli olan Funda Ocak'ın ardından atama gerçekleştirildi. Sektörün önce TGS, ardından da İGA İcra Kurulu Başkanı olarak tanıdığı Hüseyin Keskin yeni genel müdür oldu. Atama bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Hüseyin Keskin kimdir? DHMİ’nin Yeni Genel Müdürü Hüseyin Keskin kaç yaşındadır?
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