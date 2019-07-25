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"" operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

'ın Çerkezköy ilçesinde aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Zanlıların, denetimli serbestlik kapsamında adliyede görevlendirilen yükümlülerin yerine imza attığı belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 20:13
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Adliyesinde görevli Ç.D. ile Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanı Y.N'nin, denetimli serbestlik kapsamında adliyede görevlendirilen yükümlülerin yerine imza attığı belirlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan Ö.D. ve H.T, rüşvet karşılığı işe gelmeyen kişilerin yerine imza attıklarını itiraf etti.

Şüpheliler Ö.D, H.T, Ç.D. ve Y.N. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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"Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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