Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Celal Gök öldürüldü

Son dakika: öldürüldü

Gelen son dakika bilgisine göre; 'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 17:18
Son dakika: Celal Gök öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.

Pençe'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Celal Gök öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN