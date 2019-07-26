AYM, Üniversitelerde terör propagandasına geçit verdi

Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adı altında hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi!

9 İSİM AYM'YE BAŞVURDU

Bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bildiriye imza veren 9 akademisyen Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 9 akademisyenin yaptığı başvuruyu birlikte ele aldı.

OYLAMA 8'E 8 OLUNCA AYM BAŞKANI "İHLAL" DEDİ

Alınan bilgiye göre, toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

İşte ayrıntılar;

Anayasa Mahkemesi'nin çok konuşulacak skandal karar! AYM, sözde "Barış Bildirisi" adı altında terör bildirisine imza atan akademisyenlerin yaptığı bireysel başvuruyla ilgili toplanarak söz konusu davada "Hak ihlali olduğuna" karar verdi.

TAM BİR SKANDAL

Kararın vehameti "barış" adı altında devlete "Katil" diyen, hakaret eden sözde akademisyenleri temize çıkarırken daha büyük problemlere de gebe olmasıyla anlaşılmış oldu.

BUNDAN SONRA AYM ONAYIYLA DEVLETE "KATİL" DİYEBİLECEKLER

AYM'nin skandal kararı bundan sonra üniversitelerde ya da başka platformlarda devlete "Katil", "terörist", "Katliamcı" gibi ifadelerin kullanılmasının, devlet büyüklerine hakaret edilmesinin önünü açtı.

AYM'YE TEPKİ YAĞDI

Anayasa Mahkemesi'nin skandal kararına art arda tepki yağdı. "Siviller hayatını kaybetti, çocuklar katledildi, askerimiz polisimiz şehit düştü, camiler yakıldı, şehirler yıkıldı... Bunları yapanları desteklemek suç değilmiş demek!" sözleriyle tepki gösterdiler..