Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.

"2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız"

'2023 SEÇİMİNE BAMBAŞKA BİR AK PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ'

Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

'YOLLARINI KAYBEDENLERİ BİR KENARA BIRAKIRSAK, SİYASETTE ÖNEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRDİK'

Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.

AK Parti'nin siyaset mayası da insan mayası da sağlamdır. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti, önümüzdeki çeyrek, yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

"Yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik"

"HERKESE BİR HUSUSU HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

'AK PARTİ HALKA TEPEDEN BAKAN SİYASETÇİLERİN YERİ DEĞİLDİR'

Meclis tatile girdiğine göre, milletvekillerimizin faaliyetlerini bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Vaktimizin büyük bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz yükü taşıma mecali bulamayanlar bayrağı arkadaşına bırakmalıdır.

'BÜYÜK ZAFERLER ÖNÜMÜZDE DURUYOR' Geçtiğimiz 1 asır boyunca yeni arayışlar peşinde koştuk. 21'inci asır yeniden dirilişimin, Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır. AK Parti kadroları olarak büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize.

Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış politikaya kadar gerçek anlamda bağımsız ülke haline getirmeyi başardık. Büyük zaferler önümüzde duruyor. Rabbim ömür, sağlık ve imkan verdikçe kendim de bu yolda yürümeye devam edeceğim.

'AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU 11 BAŞLIKTAN OLUŞUYORDU'

Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır. Seçimlerden 2 ay önce 31 Ocak 2019 tarihinde mahalli seçimlerde taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Gönül belediyeciliği ile AK Parti'nin insan merkezli ilkelerini içeren bu belge 11 başlıktan oluşuyordu. Bu belgeyle milletimize şehir planlarını hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözme taahhütte bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımıza ve şehirlerimize yönelik yürütmeyi ilan ettik. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm uygulamalarını insanımıza sunacağız dedik. Sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik vererek insana dokunan hizmetlere öncelik vereceğimize ahdettik.

"21'inci asır yeniden dirilişimizin, Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır"

MECLİS ÜYELERİMİZ DENETİM GÖREVLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAKLAR

Biz muhalefet adaylarının yaptıkları gibi atıp tutup sözümüzü inkar etmedik. Hemen inkara başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun, önümüzde çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Partili meclis üyelerinde. Onların düşünceleri ve tavrı eleştiriye tabi. Parlamentoda böyle bir ekseriyet söz konusu değil. AK Parti'nin parlamentoya getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru; ama yerel yönetimlerde gayrimeşru. Nasıl bir iş bu? Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda... Yöntemimiz bu olacak. Ne aldanan olacağız, ne aldatan. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getiriyoruz.

ERBİL'DE DİPLOMATIMIZI ŞEHİT EDENLERE OPERASYON

Erbil'de görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Biz PKK başını Kandil'den koparmadıkça bu tür saldırılar devam edecek. Irak ve İranlı yetkililerle görüş birliği içindeyiz. ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

'BU KORİDORU PARAMPARÇA ETMEKTE KARARLIYIZ'

Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar hazırlayanların başına geçecektir. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Hiç kimse samimiyetimizden gayretimizden şüphe edemez. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların gerisinde bu anlayışla hareket etme gayretimiz var.

Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Şu ana kadar bunu başarıyla yürüttük. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bir yerlerden izin almamıza gerek yok.

'KABADAYILIK YAPAN YA TOPRAĞIN ALTINA GİRECEK YA ZİLLETE TESLİM OLACAK'

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye evsahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız.

FAİZ AÇIKLAMASI

Dün MB faizlerde 425 baz puan indirime gitti. Herşey yerle yeksan oldu mu? Hayır. Piyasalar bu durumu normal karşıladı. Zira olması gereken buydu. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde bu devam edecek. Dün alınan kararı ben çok hayati bir durum olarak görüyorum ve artık enflasyonun da düşmeye başladığını göreceğiz.

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