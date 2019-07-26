FETÖ, o yöntemi PKK’dan kopyaladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto üyelerinin deşifre olmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması derinleştiriliyor. PKK ve DHKP-C'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren örgüt üyeleri, ankesörlü telefon yönteminin kendi örgütleri tarafından daha önce kullanıldığını itiraf etti. Şüpheli DHKP-C ve PKK terör örgütü üyelerinin incelenen telefon kayıtlarında çok sayıda örgüt mensubuyla ankesörlü telefon vasıtasıyla, tıpkı FETÖ'nün mahrem imamlarının TSK'daki üyeleriyle irtibata geçebilmek için yaptığı kısa süreli konuşmalar gerçekleştirdikleri belirlendi.



PEŞLERİNİ BIRAKMAMIŞ

Ankesörlü telefon soruşturmalarında itirafçı sayısında gözle görünür bir yükseliş yakalandı. Son olarak yürütülen soruşturmada itirafçı olan Üsteğmen S.D., FETÖ'nün mahrem imamlarının peşlerini nasıl bırakmadıklarına yönelik önemli ifadelerde bulundu. Sık aranmalar nedeniyle görev yeri olan Kayseri'de ikamet ederken telefon hattını 2 kez değiştirdiğini ancak örgütün telefonunu bir şekilde bulduğunu söyleyen S.D., "Furkan kod isimli mahrem imam bir gün beni arayarak, 'Kayseri'ye geldim buluşalım. Buluşmak istemiyorsan da meydanda yan yana geçerken göz göze gelmek istiyorum' dedi. Bu göz göze gelmenin bile onun ve örgüt için bir buluşma olacağını söyledi" dedi.

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