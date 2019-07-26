Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

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İstanbulİl Jandarma, zehir tacirlerine düzenlendiği operasyonda 20 kilo kokain ve kokain imalatında kullanılan malzeme, para ve silah ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçısı bir şahsın, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin E.A. isimli şahıs tarafından Kartal ve Ümraniye'de bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Takibe alınan E.A.'nın Ümraniye Esentepe Mahallesi'nde bir apartman dairesine girdiği görüldü. Yapılan detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu ticaretinin bu adresten yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. 2 şüpheliyi etkisiz hale getiren ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Atak' ile dairede arama yaptı. Aramalarda toplam 20 kilo kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.