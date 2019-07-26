Osman Köse'yi şehit eden teröristlere nefes kesen operasyon

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin hain saldırı sonucu şehit edilmesinden sonra Türk istihbarat birimleri Bölgesel Kürt Yönetimi güvenlik güçlerinin de destiğiyle çalışma başlattı. Saldırıdan 73 saat sonra tetikçi Mazlum Dağ ile kendisine yardım eden Muhammed Beşiksiz Erbil'de saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

Bu arada Dağ ile Beşiksiz'e yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen, Mahmur Kampı'ndaki 4'ü kadın 9 kişi de gözaltına alınmıştı. Bu kişiler Bölgesel Kürt Yönetimi Asayiş Güçleri ile Anti Terör birimi tarafından sorgulandı. Sorguda önemli bilgiler veren bu kişiler suikastın Duhok yakınlarındaki Gara Dağı'nda barınan teröristlerce planlandıktan sonra Mahmur'da yaşayan Mazlum Dağ ile Muhammed Beşiksiz'e talimat verildiğini belirttiler. Gara Dağı'ndaki hain teröristlerin Mahmur'daki işbirlikçiler ile sürekli görüştükleri belirlendi.







MİT YERLERİNİ TESPİT ETTİ

Bölgesel yönetimin elde ettiği bilgi ve belgeler MİT'le paylaşıldı. MİT'e bağlı Dış Operasyonlar Başkanlığı, Sinyal İstihbarat Başkanlığı ile Stratejik Analiz Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu alçak suikastın planlayıcılarının nokta olarak yer tespiti yapıldı. İşbirlikçilerin gözaltına alınıp sorgulandıklarını öğrenen hainler yer değiştirmek istedi. Duhok ile Etruş ilçesi arasındaki stabilize yolda ilerleyen ve içinde 3 PKK'lının bulunduğu arazi aracı İHA'lar tarafından görüntülendi. Bir diğer araç ise Duhok ile Batifa arasında tespit edildi.







İKİ F-16 HAVALANDI

Alınan sinyal ve istihbarat bilgileriyle araçtakilerin Osman Köse suikastının bizzat planlayıcıları olduğu kesinlik kazanınca alınan görüntüler harekât merkezine aktarıldı.

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Bu gelişme üzerine 24 TEmmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki F-16 savaş uçağı havalandı. F-16'lar eş zamanlı zamanlı olarak Etruş ve Batifa yolunda seyir halinde olan iki ayrı zırhlı aracı havadan vurdu. İki operasyonda 3 terörist öldürülürlürken, 2 terörist ağır yaralandı.