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'deki yozlaşma çocukları tehdit altına alıyor

’te yayınlanan '3 Altında: Arcadia Hikâyeleri' adlı çocuk animasyon çizgi dizisine sosyal medyadan yoğun tepki geldi. 9-10 yaşlarındaki iki kız çocuğu öpüştüğü sahneden dolayı Netflix'in yayın politikası da eleştirilmeye başlandı. Uzmanlar da bu durumun özendirme olabileceğini ve içeriklerin sağlıklı olmadığını ifade ediyorlar.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 13:36
Netflix'deki yozlaşma çocukları tehdit altına alıyor

Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'de çocuklara yönelik skandal içerikler bulunuyor. 2019'un ilk çeyrek raporunda yüzde 10 değer kaybı yaşayan ve 100 binin üzerinde kullanıcı kaybeden Netflix, yayın politikasında değişikliklere giderek eşcinsel temalı içeriklerin sayısını artırmaya başladı.

O DİZİDE BÜYÜK SKANDAL!

Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarında iki kız çocuğunun öpüştüğü sahneye sosyal medyadan çok büyük tepki geldi. Uzmanlar da cinsel kimliklerin henüz yeni oturmaya başladığı bu yaş grubu için, böyle içerikler yapılmasını ahlaki ve sağlıklı bulmadıklarını açıkladılar.

Netflix'in bu tartışmalara ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu...

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Netflix'deki yozlaşma çocukları tehdit altına alıyor
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