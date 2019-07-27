Uzman isim uyardı! Kurbanlık alırken buna dikkat...

Pazardaki rekor büyüme, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Son verilere göre ülkemizde nüfusun yüzde 67'si on-line alışveriş yapıyor. On-line alışverişler ise en çok bayramlarda ve özel günlerde artış gösteriyor. Başta giyim, kozmetik ve elektronik olmak üzere gıda, seyahat, hediyelik eşya ve hatta kurbanlık alımı dahil çeşitli mal ve hizmetler artık internet üzerinden alınıyor. Ancak on-line alışverişlerdeki bu artış birçok dolandırıcılık faaliyetini de beraberinde getiriyor" dedi.