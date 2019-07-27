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Uzman isim uyardı! alırken buna dikkat...

E-ticaret pazarının her geçen gün büyümesiyle birlikte yaşanan dolandırıcılık vak'alarının da arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2014 yılında 18,9 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, 2018’de yüzde 216 artışla 59,9 milyar TL’ye yükseldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 10:30
Uzman isim uyardı! Kurbanlık alırken buna dikkat...

Pazardaki rekor büyüme, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Son verilere göre ülkemizde nüfusun yüzde 67'si on-line alışveriş yapıyor. On-line alışverişler ise en çok bayramlarda ve özel günlerde artış gösteriyor. Başta giyim, kozmetik ve elektronik olmak üzere gıda, seyahat, hediyelik eşya ve hatta alımı dahil çeşitli mal ve hizmetler artık internet üzerinden alınıyor. Ancak on-line alışverişlerdeki bu artış birçok dolandırıcılık faaliyetini de beraberinde getiriyor" dedi.

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Uzman isim uyardı! Kurbanlık alırken buna dikkat...
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