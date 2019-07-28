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hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Işılay Saygın hayatını kaybetti
Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. 'Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan Işılay Saygın, 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.
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Işılay Saygın hayatını kaybetti
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