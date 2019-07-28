PKK’nın katlettiği 12 kişiye şehitlik

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Tunceli'ninPertek İlçesi'ne bağlı Sağman Köyü'nde, 1993-1994 ve 1998 yıllarında, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen üç ayrı saldırı sonucu şehit olan 12 vatandaş için yapılan Sağman Köyü Şehitlik Anıtı törenle açıldı. Şehitlik Anıtı açılışına, Vali Tuncay Sonel, Pertek Kaymakamı Arif Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitler için dua edildi. Vali Tuncay Sonel bir konuşma yaptı. Vali Sonel, "1993, 1994 ve 1998 yıllarında, Tunceli'mizin Pertek ilçemizde bu güzel Sağman köyümüzün çok kıymetli 12 kardeşimiz şehit edildi. Onların acısı hala içimizde. Onların hatırasını yaşatmak için bu şehitliğimizi yaptık" dedi.