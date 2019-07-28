Şehit babaya son bakış

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Adıyaman'ınSincik ilçesinde devriye görevi esnasında terör örgütü PKK mensupları tarafından polis aracına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay (31) için dün Adıyaman Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı. Tekbirler ve sloganlar eşliğinde tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılan şehidin eşi Sümeyra Uluçay, "Nasıl kıydılar sana, ah canım ah, kalk kalk. Ayağının altını öpeyim" diyerek göz yaşı döktü. Şehidin 1.5 yaşındaki oğlu, annesinin elinde bulunan babasının fotoğrafına bakması yürekleri dağladı. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, "Taha kardeşimiz sürekli eşine şehit olacağını söylemiş ve 27 Temmuz günü hain saldırıda şehit düştü. Hainlerden bunun hesabı sorulacak" dedi.