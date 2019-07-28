Uluslararası medya, siyasi partiler ve STK'lar LGBTİ propagandasını yaygınlaştırıyor

Son dönemde popüler olan medya platformları, LGBT'yi, topluma empoze etmek için her türlü yolu deneyerek her mecrayı kullanıyorlar. Bu zehirlenmenin en zayıf halkası kuşkusuz ki çocuklarımız.

BAŞAT AKTÖRLERİNDEN BİR TANESİ DE NETFLİX

Özellikle de batılı ülkelerde hızlı bir şekilde yayılan LGBTİ Türkiye'yi de tehdit eder seviyeye ulaşmış durumda. Bunun öncü aktörlerinden bir tanesi de, popüler bir kültür olarak insanların yaşamına giren 'Netflix' kültürü.

Örneğin; Ocak 2019'da Kuzey Caroline'deki (ABD) "eşcinsel haklarının çoğaltılması için" 60 milyon dolarlık harcama yapacağını açıklayan Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerde yaş sınırı tanımadan açık açık eşcinsellik propagandası yapıyor.

Eskiden sübliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik bir şekilde ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

ÇİZGİ FİLMLERDE KIZ ÇOCUKLARINI ÖPÜŞTÜRDÜLER!

Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun öpüştüğü sahne konuldu.

Bir başka örnek de; Netflix'in Ejderhalar Prensi adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyordu. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü.

Sinemalarda ailecek izlenen (ayrıca Netflix'te de yayınlanan) Leylekler çizgi filminin sonunda leylekler, eşcinsel çiftlere de çocuk getiriyordu.

LGBTİ'YE DESTEK VEREN ULUSLARARASI MEDYA YAPISI

LGBTİ propagandası, Türkiye'de de bazı oluşumlar tarafından yaygınlaştırılmaya ve normalleştirilmeye çalıştırılıyor. Bu durum pedofili ve çocuk istismarlarını da normalleştiriyor. Türkiye'de bazı siyasi partiler ve STK'lar da LGBTİ politikalarına destek veriyor. Özellikle de batı toplumunda aşırı anlamda normalleştirilen LGBTİ propagandalarına çocuklar da alet ediliyor.

"AİLENİZ RAHATSIZSA YENİ BİR AİLE BULUN!"

Los Angeles, New York City gibi şehirlerde sözde "Onur Yürüyüşleri" adıyla 8-10 yaşındaki çocuklar "cinsel obje" gibi giydiriliyor, caddelerde yürütülüp dans ettiriliyor 8 yaşındaki çocuklara şunlar söylettiriliyor: "Bence herkes istediği her şeyi yapabilir. Eğer aileniz bundan rahatsızsa yeni bir aile bulursunuz. Arkadaşlarınız rahatsızsa yeni arkadaşlar bulursunuz."

Haziran 2019: Los Angeles'taki sözde "Onur Haftası" yürüyüşünün en önünde 7 yaşındaki bir "trans çocuk" vardı. İngiliz komedyen Tony Posnanski, bu durumu eleştirenleri hedef aldı ve "burada kim zarar görüyor" dedi.

CHP VE HDP'NİN TOPLUM PROJESİ: LGBTİ

Ülkemizde ise CHP ve HDP ve sözde özgürlükçü bazı STK'lar hep birlikte LGBTİ propagandasıyla küresel sapkınlık projesi olan LGBTİ'yi Türkiye'de topluma yaymaya çalışıyor.

Çocukların da alet edildiği bu rezalete karşı çıkanları CHP ve HDP'liler, bazı STK'lar ve bunlara destek veren medya, "baskıcı" ve "gerici" olarak yaftalıyor.

Bu belediyeler, resmi sosyal medya hesaplarında LGBTİ'ye birbiri ardına destek mesajları yayımladı. Paylaşımlara HDP ve İP'li belediyelerden de destekler geldi.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu'ndan aday gösterdiği ve HDP'ye desteği ile bilinen Alper Taş, Saadet Partisi'ne verdiği destekle bilinen TV5 kanalında LGBT propagandası yaptı ve LGBTİ için vaatlerde bulundu. Aynı dönemde Taş, "Beyoğlu'nda LGBTİ meclisi kuracağız" vaadinde bulundu.

Yine bir "LGBTİ Onur Yürüyüşü" sırasında CHP'li Beşiktaş Belediyesi; • Belediye binasına LGBTİ bayrağı astı • Resmi Twitter hesabından bu bayrak fotoğrafını "Freddie Mercury'nin askerleriyiz" ifadesiyle paylaştı.

Şimdilerde ise aynı CHP, HDP ve LGBTİ birlikteliğine sessiz kalmakta ve destek vermektedir. Hatta CHP İstanbul İl Başkanı, Atatürk'ün LGBTİ renkleri ile tasvir edilmiş tablosu önünde poz verdiği görülmektedir.