AYM'nin skandal kararına tepkiler büyüyor... 1071 akademisyenden karşı bildiri...

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle, 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılan 10 akademisyenin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesi tepki büyüyor.

"ANAYASA MAHKEMESİ TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRAMAZ"

Bin 71 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri hazırladı ve "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" ifadeleri kullanıldı.





Bin 71 akademisyenin imzaladığı bildiride; sözde "barış bildirisi" adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını "hak ihlali" gören Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karara imza attıklarına dikkat çekilerek, "Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır" denildi.



"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ETKİN OPERASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ALINMASI DİKKAT ÇEKİCİ"



"Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" başlıklı bildiride; şöyle denildi:

"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.



Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.





Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."



DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLAMIŞLARDI!

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu bin 128 akademisyen, Sur, Cizre ve Silopi'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sonrası gerçekleştirilen operasyonlarında devleti katliam yapmakla suçlamış ve 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonları başladığı sırada "Devlet Katliam yapıyor" başlıklı bildiriyi yayınlamıştı. Söz konusu metin, 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştı.

BAŞSAVCILIK: METNİN ÖZ İTİBARİYLE PKK'NIN YAYINLADIĞI BİLDİRİLERDEN BİR FARKI YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; metnin öz itibariyle PKK'nın yayınladığı bildirilerden bir farkının olmadığı; insan haklarını savunmayıp insan haklarını ihlal eden PKK'nın müdafaasını ve propagandasını yaptığı; bildiri başlığının, katliam, işkence ve sürgün gibi kelime veya kavramların bilinçli olarak seçilerek özellikle metin içerisinde kullanıldığı ve vurgulandığına dikkat çekildi.

İddianamede; akademisyenlerin imzaladığı bildiride, bölgede yaşanan olayların sorumlusu ve faili terör olan örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı yöntem ve ifadelerin teşvik edildiği, yabancı devletlerin dikkatinin çekilerek Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettirmeyi amaçladığı ifade edildi.