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'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 16:49
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 14 muvazzaf asker ile malulen emekli bir teğmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
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