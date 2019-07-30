AYM'nin koruduğu akademisyenlerin bildiri şemsiyesi açtığı PKK'lılar 793 evladımızı şehit etti!

Güneydoğu'daki hendek operasyonlarına karşı sözde 'barış bildirisi' yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği karar tüm şehit ailelerinin vicdanlarını yaralarken, o dönem terör örgütü PKK'ya yönelik Sur, Silvan, Cizre, Nusaybin, Şırnak, İdil ve Silopi'de sivil hassasiyet de gözetilerek yapılan ve bu nedenle günlerce süren hendek (Meskûn Mahal) operasyonlarında 793 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Kandil'in sözde özerklik çağrısının ardından terör örgütü PKK, Güneydoğu'da başta Diyarbakır Sur olmak üzere, Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Dargeçit, Silvan, Nusaybin'de sokaklarda açtıkları hendek ile evlere ile camilere el yapımı patlayıcılar döşedi. Sokakların temizlenmesi amacıyla başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitimli güvenlik güçlerinin katıldığı "Meskûn Mahal" operasyonları sivil hassasiyet de göz önünde bulundurularak günlerce sürdü. Anayasa Mahkemesi, Güneydoğu'da şehirlerde hendek kazan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hendek operasyonlarına karşı sözde 'barış bildirisi' yayınlayan akademisyenleri aklamasına tepkiler sürerken, 2015-2016 yılları arasında bölgedeki hendek operasyonlarında 793 güvenlik görevlisi şehit oldu. 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ise yaralandı. 314 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ve Silvan, Şırnak, Cizre, Silopi, İdil ile Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki hendek operasyonlarında, teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması güvenlik güçlerinin operasyonların daha erken tamamlanmasını da engelledi. Bu nedenle normal şartlarda, bir hafta on gün gibi sürelerde tamamlanabilecek operasyonlar haftalarca sürdü. Güvenlik güçlerinin siviller konusuna hassasiyet göstermesi, çok şehit verilmesine neden oldu.

AİHM'DEN GERİ DÖNDÜ

HDP ve bazı sivil toplum kuruluşları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ağustos 2015-Mart 2016 döneminde Cizre, Sur ve Nusaybin merkezli 'hendek operasyonları' sırasında hak ihlali yapıldığı iddiasıyla 32 ayrı başvuru yaptı. Ancak, AİHM bu yönde yapılan başvuruları 'Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.