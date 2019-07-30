Gıda ve tekstilde sıfır atık dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen sıfır atık projesinde yeni dönem başlıyor.

Emine Erdoğan'ın "Dünyadaki duruma benzer olarak Türkiye'de de ciddi bir gıda israfı var. Çöpe giden milli serveti kurtarmamız gerek. Yüzlerce insan açlıktan ölüyor" dediği gıda ve tekstil de sıfır atık projesine dahil ediliyor. Gıda ve tekstil atıklarının dönüşümünü Kızılay gerçekleştirecek.







Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık SABAH'A yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım ile bu konuyu görüştük. Külliye'deki ilgili başkanlıklarla işbirliği içindeyiz. Söz konusu dönüşüm için mevzuat ve ulusal çapta kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığına sunacağız. Artık çöpe giden tonlarca gıda ve elbiseler de ekonomiye ve kullanıma kazandırılacak.

Gıda ve tekstil ürünlerinde atık oluşmasının önüne geçecek sistemler oluşturacağız. Fazla gıdanın kazanılması ve tekstilin geri dönüşümü için kamu-özel kuruluşlar ile bir yönetmelik çerçevesinde atık toplama sistemi kurulacak. Büyük market zincirleri ve toptan gıda satanlarla anlaşmamız var. Ardından gıdalar önce sağlık ve tüketim için kontrolden geçirilecek, sonra aş evi ve büyük endüstriyel mutfaklarımızda pişirip, konserve yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Pişirme, dönüştürme ve ömürlerini sabitleme noktasında tesis kurma çalışmaları da sürüyor.

250 milyar TL'lik gıda çöpe atılıyor. 500 bin ton ekmek çöpe atılıyor. Türkiye'nin her yerinde Kızılay toplayacak, bu işin Türkiye'deki yürütücüsü olacak. 2019 sonunda hazırlıklar tamamlanacak. 2020'de startı veriyoruz. Gıda atığı dönüştürmede İzmir ve Ankara'da pilot uygulama başladı. Fazla gıdalar çöpe gitmeden toplanıyor.

Günlük 2 bin 500 tondan fazla oluşan tekstil atığı ve giyilebilecek durumdayken çöpe atılan elbiseler de atık olmayacak. Fazla elbiseleri toplayacağız. Kullanılamayacak durumdakiler de iplik ve kumaş yapılacak. Bunun tam dönüşümü için iplik, gıdaya dönük geri dönüşüm tesisleri kurulacak. Alt yapı çalışmaları başlatıldı. Bu tesislerde pamuk, yün, akrilik gibi malzemeler elde edilecek. Yine tekstil, ev eşyaları, halı, mobilyalar da geri dönüştürülecek. İnsanların kullanabileceği tekstil ülke içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kızılay Türkiye'nin her yerinde toplama ve dönüştürme yapacak."

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