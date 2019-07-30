Menderes’te de akraba torpili

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi. Eski başkan AK Partili Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alan Kayalar, bu koltuğa ise amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı getirdi. Kayalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini de yürütüyor. CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı Mesut Taşdemir'i ise Park Bahçeler Müdürü olarak atandı.