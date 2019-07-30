Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğluna torpil skandalında perdeler aralanıyor...

İzmir'de tasarruf gerekçesiyle 425 işçiyi bayram öncesi işten çıkartan ve oğlunu 7 bin lira maaşla belediye şirketine müdür yardımcısı yapan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur dün mağdur işçiler tarafından protesto edildi.

İşten çıkarma yok diye söz veren CHP'li başkan İsmail Uygur işçi kıyımı yaptı

Torbalı Emek ve Dayanışma İşçi Platformu adına açıklama yapan işçilerden Koray Koç şunları söyledi:

1 Nisan'da göreve gelen belediye yönetiminin baskı, zulm ve sürgünlerine maruz kaldık. Kadın çalışanlarımız muhtarlıklara görevlendirildi. İnsani ihtiyaçlarını karşılayamadılar. Yoğurtçulara, Demirciköy'e, asfalt şantiyesine, muhtarlıklara görevlendirilen büro memuru arkadaşlarımızın yemekleri gönderilmedi. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen çalışmalarımız İş Kanunun 18. Maddesi'ne göre sonlandırıldı. Sırf önceki dönemlerde işe alındık diyerek ekmeğimizden olduk.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlundan vatandaşlara ağır hakaretler

Torbalı Belediyesi'nden çıkartılma sebebi olarak ülkenin ekonomik durumu ve çalışmakta olduğumuz Torbel Torbalı Personel Ticaret A.Ş'nin içinde bulunduğu istihdam fazlalığının getirdiği mali şartlar gösterildi. Ancak ne tezattır ki işten çıkarıldığımız 24 Temmuz tarihinden 10 gün önce Torbalı Belediyesi bünyesindeki Torbel şirketine 202 personel alımı ile birlikte Belediye Başkanı'nın oğlu Efe Uygur 7 bin lira maaş ile işe başlatıldı. Ayrıca karşılaştığımız durum toplu işçi çıkartılması durumudur. Bununda iş kanununun 29. maddesinde tanımlandığı üzere belirli ve zorunlu usul ve şartları bulunmaktadır.







Evimizde ekmek bekleyen, süt bekleyen çocuklarımız var. Yavrularımızı gözünüzün önüne getirin. Kurban Bayramına 10 gün kala işten çıkarılmanın ne vicdanlarda ne de dinimizde yeri yoktur. Herkes bayram yapacak iken içimizdeki burukluk ile çoğu emekçi kardeşimiz Kurban ibadetini yerine getiremeyecek. İşten çıkarılanların arasında 10 gün sonra düğün yapacak olan kardeşlerimiz, 5 ay sonra emekli olacak olan abilerimiz, engelli kardeşlerimiz de bulunuyor. Emekçilerin, hayat mücadelesi siyaset uğruna akamete uğratılmıştır.

Yaşadığımız haksızlıktan Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığına inanmak istiyoruz. 81 milyon vatandaşımızın huzurunda işçi ve emekçileri kazandıkları belediyelerden çıkarmayacaklarının sözü bizzat kendisi tarafından verilmiştir. İşçi kardeşlerimizle birlikte hukuki yoldan haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı İsmail Uygur'a sesleniyoruz. Torbalı'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı mitingde işçi çıkarmayacağınıza dair namus ve şeref sözü verdiniz. Namus ve şeref kavramları sizler için ne anlam ifade ediyor?







ENGELLİ VE KANSERLİ ÇALIŞANI İŞTEN ATTI

İşçilerden Akif Akbudak: 2 senedir engelli kadrosunda çalışıyordum. Bağırsak kanseriyim.Enfeksiyon riskine rağmen temizlik işlerine verdiler. Pes etmedim. Hastalığımı bile bile işten çıkardılar.

Sol ayağı olmayan kanser hastası Mustafa Göktepe: Yüzde 55 engelliyim. Ambulans şoförlüğü yaptım. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımız bizi kadrolu yaptı. Bu adam kadroluları dinlemedi.Engellileri bile işten attı.

Yüzde 35 engelli Yaşar Halavur: Beynimde ur var. Gözümün bir tanesi görmüyor. 15 sene önce babamı emekliliğine 2 yıl kala işten attı. Şimdi de beni işten attı. Verdiği sözü tutmadı.

Anne Güldane Halavur: Oğlum 1 haftadır yemeden içmeden kesildi. Hastalığı ilerlerse bunun sorumlusu İsmail Uygur'dur. Oğluna 7 bin lira maaş var da, işçilere 2 bin lira maaş yok mu?