Torbalı'da bir skandal daha! CHP'li İsmail Uygur şoförünü Başkan Yardımcısı yapmış

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vukuatları bitmek bilmiyor. En son 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u, TORBEL A.Ş. Genel Müdürü yapmaya kalkan ancak tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Uygur, şimdi de 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu "tam yetkili" Başkan yardımcısı yaptı. Uygur'un son vukuatı "bu kadar da olmaz" dedirtti. Oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi TORBEL A.Ş.'ye genel müdür yardımcısı olarak atayarak büyük bir skandala imza atan İsmail Uygur'un kısa bir sürede belediyenin yönetim şemasını kendisine yakın isimlerle donattığı ortaya çıktı. Başkan'ın görevlendirmeleri arasında en dikkat çekisi olan ise 7 yıl şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'na tanıdığı yetkiler oldu. Lise mezunu bir gençken, 27 yaşında Uygur'un şoförü olarak girdiği belediyede şimdi Başkandan sonra en yetkili "ikinci isim" konumuna gelen Yakupoğlu'na tanınan bu imkan ilçede büyük rahatsızlığa neden oldu.

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"SÜPER YETKİLİ ŞOFÖR"



Yaklaşık 7 yıl Uygur'un yakın koruması ve şoförü olarak görev yapan Ali Yakupoğlu'nun "Süper yetki" ile Özel Kalem Müdürü, Zabıta Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilmesine karar verildi. Belediyeye ait hal, işletme, tesis, depo, park, bahçe, şantiye, bina vb. yerlerde bekçilik görevi yapan görevlilerin sevk ve idaresi de Yakupoğlu'nun emrine verildi. Uygur'un bu uygulaması büyük tepki çekti.





İŞÇİLER İSYAN ETTİ



Öte yandan Torbalı Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler tarafından oluşturulan Torbalı Emek ve Mücadele İşçi Platformu, eylem yaptı. Belediye önündeki basın açıklamasına işten çıkarılan işçiler ve yakınlarının yanı sıra Torbalı Belediyesi eski başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Muhammet Oral ve AK Partili meclis üyeleri katıldı. Sadece önceki dönem işe alındıkları için Uygur tarafından işten çıkarıldıklarını söyleyen platform üyeleri, "Yeni belediye yönetiminin baskı, zulüm ve sürgünlerine maruz kaldık. Kadın çalışanlar muhtarlıklarda görevlendirildi. Köylerde görevlendirilen arkadaşlarımıza yemek gönderilmedi. Tebliğ edilen her görevi yerine getirdiğimiz halde iş kanununun 18. Maddesi gerekçe gösterilerek işimize son verildi. Ekonomik nedenlerle işten çıkarıldık ama bizim yerimize 202 kişi ve başkanın oğlu işe alındı" dedi.





UYGUR'A İŞÇİLERDEN VİDEOLU TEPKİ



Basın açıklamasının ardından belediye meydanına kurulan ekranda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Torbalı'da İsmail Uygur'a işçi çıkarmayacağına dair söz verdirdiği video yayınlandı. Ayrıca videoda Uygur'un seçim döneminde yayınladığı bir reklam filminde 'Bizim ne işimiz olur asgari ücretle çalışan temizlik işçisiyle' sözleri de yer aldı.

Kaynak: Yeniasır