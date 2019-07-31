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Başkan Erdoğan, Büyükanıt'ın eşini aradı

Başkan , emekli Orgeneral Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti

Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 15:35
Başkan Erdoğan, Büyükanıt'ın eşini aradı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Filiz Büyükanıt'tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Sayın Cumhurbaşkanımız, Yaşar Büyükanıt için Allah'tan acil şifa temennisinde bulunmuş ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir" denildi.

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Başkan Erdoğan, Büyükanıt'ın eşini aradı
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