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için son gün bugün! 2019 başvurusu nasıl yapılacak? Ücretler ne kadar oldu?

tarafından yapılan başvuruları 16 Temmuz tarihi ile başlamıştı. Yeni getirilen sistem ile sürekli hale gelen askerlik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar vatani görevlerini yerine getirmek için bu konuyla alakalı araştırmalar yapıyorlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlarken için son gün ise bugün. Buna göre; bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Ücretler ne kadar oldu? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:47
Bedelli askerlik için son gün bugün! 2019 Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Ücretler ne kadar oldu?

süreci son zamanlarda vatandaşların epey ilgiyle takip ettiği bir konu oldu. Vatani görevini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaş konuya yönelik araştırmalarını yapmaya devam ediyor. başvuruları için son günlere girilmiş durumda. Bunun yanında kura ve sevk tarihleri de belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KURA ÇEKİMİ SON GÜN NE ZAMAN? 2019 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Haberimizin detaylarından 'nın yaptığı duyuru ile 2019 Bedelli askerlik ücreti bilgisine ulaşabilir, başvuru işlemlerinin ne zaman ve hangi gün sona ereceğini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

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Bedelli askerlik için son gün bugün! 2019 Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Ücretler ne kadar oldu?
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