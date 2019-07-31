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'de operasyonu: 4 gözaltı

'de satıcılarına yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 13:28
Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, kentte kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi. Piyasada '10 numara yağ' olarak bilinen tehlikeli karışımın yakıt olarak satıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. A.S., H.D., M.P. ve R.P., araç sürücülerine kaçak yakıt satarken suçüstü yakalandı. Kaçak yakıt üretimi ve dolumu yapılan iş yerinde 3 ayak dolum aparatı, bin litrelik aybiyes ve çok sayıda yağ teneke kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı
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