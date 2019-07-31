PKK elebaşıları ile ölüm pozu

Terör örgütü PKK'nın, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başını çektiği Kandil'deki elebaşıları etrafındakileri ölüme göndererek çevirdikleri ölüm çarkıyla yaşamaya devam ediyor. Yıllardır kandırılarak veya kaçırarak götürüldükleri dağda örgütün elebaşıları ile yan yana poz verip, fotoğraf çektiren binlerce PKK'lı terörist ise artık yaşamıyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Süleyman Şahin, Ali Haydar Kaytan, ile Kadın yapılanması YJA Star'ın sorumluları Nuriye Kespir ve Zozan Çewlik ise yıllardır Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'ndaki sığınaklarda ölüm korkusu içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda son 6 ayda, 718 terörist etkisiz hale getirildi. Sığınaklarda ele geçirilen fotoğraflarda ise eli kanlı örgütün yöneticilerinin ölüm çarkı bir kez daha gözler önüne serildi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'nda bulunan Kurtak, Bole, Levce, Zergele, Surede, Belekati Berda Kaşu, Dolekoge, Asus, Kalatukan, Pirbela, Zap, Gare ve Metina kamplarında örgüt elebaşları ile fotoğraf çektiren teröristlerin birer bire öldüğü belirlendi.



İŞTE O TERÖRİSTLERDEN BAZILARI





Örgütün sözde Dersim sahası sorumlusu olan ve 4 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan ve 63 şehidin katili 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner 30 Temmuz 2018'de öldürüldü. Geride Duran Kalkan'la çektirdiği fotoğrafı kaldı.





'Doğan serhat' kod adlı terörist Celal Kaya, 1.5 milyon lira ödüllü mavi listede aranırken 9 Mayıs'ta Tunceli kırsalında öldürüldü. Geride PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile çektirdiği bu fotoğrafı kaldı.





Diyarbakır'da 2008'de 5 polisin şehit olduğu servis otobüsü saldırısı dahil çok sayıda saldırının faili 'Soro' kod adlı Salih Kaplan, 12 Şubat 2017'de öldürüldü. Geride Feyman Hüseyin'le fotoğrafı kaldı.





Amanos sahasındaki Hatay/Payas grubunun sorumlusu olarak aranan "Mazlum Pling" kod adlı Abdülhamit Özbahçeci, 29 Ağustos 2018'te öldürüldü. Geride Fehman Hüseyin ile fotoğrafı kaldı.





'Göksun Fırat' kod adlı Hasret Börta, 22 Eylül 2018'de Lice'de öldürüldü. Geride, Murat Karayılan ile örgütün kadın yapılanması yöneticilerinden Zozan Çewlik ve Nuriye Kespir ile çektirdiği fotoğrafları kaldı.

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