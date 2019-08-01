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Binali Yıldırım Valiliğini ziyaret etti

Gençlerle buluşmak üzere ’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 16:28
Binali Yıldırım Malatya Valiliğini ziyaret etti

Sosyal medya üzerinden gençlerin çay davetine karşılık vererek Malatya'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Malatya Valisi Aydın Baruş'tan brifing aldı.

Yıldırım'a Valilik ziyaretinde AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Malatya'da ziyaretlerini sürdürecek olan Yıldırım, akşam saat 19.00'da gençlerle Çınar Park'ta bir araya gelecek.

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Binali Yıldırım Malatya Valiliğini ziyaret etti
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