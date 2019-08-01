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Bir ’li belediye skandalı da ’dan patladı!

’li Belediye Başkanı 'ın, hem kendi hem de eşinin akrabalarını belediye bünyesinde çeşitli departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu skandal sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Başkanı Vefa Salman, ilk olarak amcasının kızı ’ı belediyenin Müdürü yaptı. Ardından dayısının kızı ’i başkan yardımcılığına getirdi

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 10:02
Bir CHP’li belediye skandalı da Yalova’dan patladı!

İzmir Torbalı, Karaburun, Hatay Belediyesi derken akrabalarını çok iyi yerlere yerleştiren başkanlar kervanına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı.

Akşam'ın özel bir haberine göre; iki dönemdir Yalova Belediye Başkanı olan Vefa Salman'ın çok sayıda akrabasını belediyede işe yerleştirdiği öğrenildi. Salman'ın bir akrabasına kadro açabilmek için önce başkan yardımcısı yaptığı ardından da belediyenin birimine gönderdiği öğrenildi.

Salman, ilk olarak amcasının kızı Özlem Salman'ı belediyenin Özel Kalem Müdürü yaptı. Ardından dayısının kızı Gülden Atik'i başkan yardımcılığına getirdi. Atik, kanunlar gereği 6 ay burada çalıştıktan hemen sonra belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne görevlendirildi.

Özlem Salman Günalp

MAKAM ŞOFÖRÜ OLDULAR

Birinci dereceden akrabalarını belediyeye yerleştiren Salman, eşinin akrabalarını da belediyeye yerleştirdi. Çanakkale'de yaşayan baldızının kızı Zeynep Arslan'ı Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü yaptı. Kuzenleri Önder Tekinsan ile Öner Tekinsan'ı makam şoförü yaptı.

Gülden Atik

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Bir CHP’li belediye skandalı da Yalova’dan patladı!
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