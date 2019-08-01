CHP'den bir vurgun daha! Batık olarak açıkladıkları şirketteki bankamatik memurları

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı. İşe bile uğramadan 5-8 bin lira arası maaşlarını alan 'bankamatik yandaşlığı' CHP'li belediyelerde art arda patlak veren 'eşe dosta iş' rezaletinin son halkası olarak gündeme bomba gibi düştü.

BATIK ŞİRKETTE BANKAMATİK MEMURLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis üyesi ve AK Parti Grup Eski Sözcüsü Ömer Şahan, CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin bankamatik memuru olarak çalıştığı Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ın batık şirket olduğunu açıkladı.

"KASDAŞ'IN SAYIŞTAY RAPORUNA GÖRE 7.5 MİLYON KAYIT DIŞI GELİRİ VAR AMA 10 MİLYON ZARAR GÖSTERMİŞ"

Ömer Şahan; 2016 Eylül ayında Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada; Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ şirketinin resmi bilançolarını Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Yener Kazak'tan aldığını belirterek, "Aldığımız bilançolarda KASDAŞ'ın zararının her geçen gün arttığını ve 2016 yılında 10 milyon zarara ulaştığını, Sayıştay raporlarında KASDAŞ şirketinin 7.5 milyon lira eski parayla 7.5 trilyon kayıt dışı gelir elde ettiğini buna rağmen 10 milyon zararının olduğunu bilançolarda gördük. CHP'nin yönettiği belediyelerde Sayıştay raporları incelendiğinde çok vahim bulgulara ulaşılacaktır" dedi.

İLAYDA ÇAĞLA KOÇOĞLU: CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne ait Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bankamatik memuru...





SSK kayıtlarına göre; Koçoğlu, 2019 Mart'ta KASDAŞ'ta işe başlamış ve Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı tarafından işe alınmış. Koçoğlu'nun KASDAŞ'a uğramadan 6 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Koçoğlu görev yeri Kadıköy'de olmasına rağmen Saraçhane'de İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'yla sık sık görülüyor.

BAHAR ÇETİNKAYA: KASDAŞ Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'de çalışan olarak görülüyor.





Çetinkaya, CHP'li Aykurt Nuhoğlu'nun Kadıköy Belediye Başkanı olduğu dönemde KASDAŞ'ta işe başlamış. Nisan 2018'te KASDAŞ'a giren Çetinkaya, işe uğramadan maaş alıyor.

MERT BAHÇETEPE: KASDAŞ Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'de sözde çalışan.





Mert Bahçetepe de, Odabaşı tarafından işe alınmış. Ancak işe uğramadan maaş alıyor.