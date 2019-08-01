İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 11 ve 15 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğun Gazze'nin güneyinde "sınırı geçtikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ellerinde bıçak taşıdıkları iddia edilen çocukların sorgulanmak üzere gözaltı merkezine götürüldükleri aktarıldı.

İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlilere ateş açıyor veya onları gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.