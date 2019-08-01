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’ta gündem terfiler

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı YAŞ toplantısında TSK'nın komuta kademesinin mevcut yapısını koruması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
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YAŞ’ta gündem terfiler
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