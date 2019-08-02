14 siber korsan suçüstü yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

ayrı operasyonda yakalanan ve 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirtilen 14 kişi tutuklandı. İlk operasyonda internetten satış yapan vatandaşları 70 bin lira dolandıran 4 kişi gözaltına alındı. Kart bilgilerini ulaştıkları banka müşterilerini 'çağrı merkezi' gibi arayarak şifrelerini ele geçiren ve hesaplarını boşaltan şebekeye de operasyon düzenlendi. Yakalanan 5 kişinin, vatandaşların parasıyla 230 bin liralık elektronik eşya satın aldıkları belirtildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son operasyonunu ise bankamatiklere 'papağan' adı verilen kart kopyalama cihazı ve gizli kamera yerleştiren bir şebekeye karşı yaptı. Kopya kartlarla, şifrelerini ele geçirdikleri vatandaşların hesabından yaklaşık 200 bin lira çeken 5 kişi yakalandı.