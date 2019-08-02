Bu da HDP’li belediyenin pişkinliği

Belediye işçilerini işten atmada CHP ile yarışan HDP, eş-dost-akraba atamalarında da CHP'den geri kalmadı. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz işçilere mobbing uygulayan ve 4 ayda 249 işçiyi ekmeğinden eden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyeyi aile şirketine dönüştürdü. 249 kişiyi hiçbir gerekçe göstermeden ekmeğinden eden Türk, yeğeni, kuzeni, akrabaları ve köylüleri olmak üzere 19 kişiyi işe aldı. İşe aldığı kişilerin bazılarına yakın korumalık ve şoförlük veren Türk, büyük bir bölümünü ise özel kaleme yerleştirdi.



YEĞEN-KUZEN ÖZEL KALEMDE

Akraba atamalarına 28 Mayıs'ta başlayan Ahmet Türk'ün, yeğenleri Hakkı Türk (abisinin oğlu), İdris Türk (abisinin oğlu), Berfin Türk (abisinin torunu), Osman Türk (abisinin torunu) özel kalemde çalışıyor. Amca çocukları Erdem Türk, Serkan Türk ve Hüseyin Türk de Ahmet Türk'e yakın pozisyonlarda görev alıyor. Mardin Derikli olan Ahmet Türk, uzaktan akraba ve hemşerilerini de es geçmemiş. Ahmet Türk'ün özel korumalığını yapan Şeyhdavut Kabak, Derikli olmasının yanı sıra Türk'ün uzaktan da akrabası. Derikli kontenjanından işe giren diğer iki isim ise Perihan Karahan ve Zeynep Temiz.







ESKİ İLÇE BAŞKANIN OĞLU DA VAR

Bir dönem Mardin Derik Belediye eş başkanlığı görevini yapan, 26 Şubat 2016'da örgüt üyesi olmaktan tutuklanan ve 3 yıl cezaevinde kalan Abdulkerim Erdem'in oğlu Hakim Erdem de Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilenler arasında yerini aldı. İnşaat mühendisi olan Hakim Erdem, belediyenin özel kalem biriminde çalışıyor.



ÖRGÜT ÜYESİ İŞE ALINDI

İşe alınan bir diğer kişi ise Edanur Bazencir. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Üyesi olan Bazencir, 11 Ekim 2018'de Diyarbakır merkezli 9 kentte yapılan operasyon kapsamında örgüt üyesi olma suçundan tutuklanmıştı. Bazencir de, belediyede istihdam edilen isimler arasında yer aldı.



DANIŞMANIN KARDEŞİ GENÇLİK MERKEZİNE GİRDİ

Ahmet Türk'ün danışmanlığını yapan Enver Ete'nin öğretmen kardeşi Bedirhan Ete de eş-dostakraba kadrosundan işe alınanlardan. Öğretmen olan ve özel okulda çalışan Bedirhan Ete, abisi belediyeye danışman olunca, büyükşehire bağlı gençlik merkezinde sözleşmeli öğretmen olarak girdi.

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