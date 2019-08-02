Çevre Bakanı Murat Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.



Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



Çevre Bakanı Kurum: Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapımı için ihale sürecini başlatmış olduk. Bu alana şu an itibariyle hiçbir araç giremiyor. 7 kat büyüklükteki bir alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyelerde koyduk. Bu alana araçlar giremiyor.''