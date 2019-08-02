Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! Komuta kademesi değişmedi

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda alınan kararlar, Erdoğan tarafından onaylandı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinde bir değişiklik olmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos'tan itibaren bir yıl daha uzatıldı. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süreleri de bir yıl uzatıldı. 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.Kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, özetle şunları kaydetti:"14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın ise 2 yıl uzatıldı.Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019'dan itibaren, 47 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibariyle emekliye sevk edildi.Halen 241 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos itibariyle 233 olacak.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi.Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Selami Arslan tümgeneralliğe;Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe terfi ettirilmişlerdir." Korgeneralliğe terfi eden Tümgeneral İrfan Özsert, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'nde görevliydi.Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile irtibata geçerek darbecilere direndi. Uçuşları yasaklayan Özsert, tanker uçakların uçuş cihazlarını söktürdü. Bu kritik hamlesiyle darbecilerin elindeki F-16'lara yakıt ikmalini engelledi. Özsert, Almanya'ya kaçmaya çalışan üs komutanı Bekir Ercan Van'ı da gözaltına aldı.YAŞtoplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında Doğu Akdeniz ve Suriye'deki tehditlere dikkat çeken Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır" dedi. Anıtkabir'deki törende Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Heyet, sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı: "2019 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura calışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinize ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun."