İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul- İzmir otoyolu 3.5 saat olacak!

On binlerce vatandaşın merakla beklediği İstanbul- İzmir otoyolu açılışı için geri sayım başladı. Seyahatlerini sık gerçekleştirecek olanlara büyük kolaylık ve konforlu imkan sunacak olan otoyolun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bu projeyle 9 saatlik İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşürecek. En önemli projeler arasında yer alan İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman, saat kaçta açılacak?

İSTANBUL- İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos 2019 Pazar günü, Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul- İzmir otoyolunun açılışı yapılacak. En önemli projeler arasında yer alan İstanbul- İzmir otoyolu 8,5 saat süren ulaşım, 3,5 saate düşecek.