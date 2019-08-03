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- otoyolu ? İstanbul- İzmir otoyolu 3.5 saat olacak!

Uzun süredir devam eden - otoyolu dev projesinde sona gelindi. Başkan Erdoğan’ın katılacağı açılış töreninde İstanbul’dan İzmir’e yolculuk 3.5 saate düşecek. Bu bağlamda ‘’ İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman, saat kaçta açılacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başladı. Seyahatlerini bu güzergah üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşların otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşecek. Peki İstanbul- İzmir otoyolu ? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 3.8.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 23:05
İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul- İzmir otoyolu 3.5 saat olacak!

On binlerce vatandaşın merakla beklediği - otoyolu açılışı için geri sayım başladı. Seyahatlerini sık gerçekleştirecek olanlara büyük kolaylık ve konforlu imkan sunacak olan otoyolun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bu projeyle 9 saatlik İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşürecek. En önemli projeler arasında yer alan İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman, saat kaçta açılacak?

İSTANBUL- İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos 2019 Pazar günü, Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul- İzmir otoyolunun açılışı yapılacak. En önemli projeler arasında yer alan İstanbul- İzmir otoyolu 8,5 saat süren ulaşım, 3,5 saate düşecek.

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İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul- İzmir otoyolu 3.5 saat olacak!
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