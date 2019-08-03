Son dakika af haberleri: Af yasası ne durumda, Meclis'ten geçti mi? 2019 Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak?

Af yasası son dakika haberleri, konunun doğrudan muhatabı olan yüz binlerce mahkum ve yakınları tarafından araştırılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından öne sürülen, daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın da açıklamalarda bulunduğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları son sürat devam ediyor. Yapılan açıklamalar, getirilmesi beklenen düzenlemeden etkilenecek olan kişiler tarafından yoğun şekilde sorgulanırken, '2019 Yeni af yasası ne zaman çıkacak?' sorusu da yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

YENİ AF YASASI SON DURUM NE? CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Getirilecek düzenleme ile infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacağı biliniyor. Öteki taraftan ise, FETÖ ile terör suçları kapsamında bir bir indirim yapılması öngörülmüyor. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.