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zammı hakkında son dakika gelişmesi! 3 Ağustos zamlı ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Sosyal medyada son dakika zammı konusunda paylaşımlar oldukça arttı. Milyonlarca tütün kullanıcısı sigaraya gelecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, kendi içtikleri sigaraların fiyatlarının artıp artmadığını kontrol ediyor. Bu bağlamda ‘’ mi? 3 Ağustos ne kadar oldu?’’ soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.8.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 08:52
Sigara zammı hakkında son dakika gelişmesi! 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Yeni fiyatları konusunda araştırmalar bir anda arttı. Bu bağlamda on binlerce vatandaş '' ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumartesi gününden itibaren sigara fiyatlarına geleceği iddia edildi. Özellikle bu konu sosyal medyada gündem olduktan sonra vatandaşların konu hakkındaki araştırmaları da arttı. İşte güncel zamlı sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmesi…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2019 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki gelişmeler an be an takip ediliyor. Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren değişiklik 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği iddia edildi. Firmalar bu ÖTV artışını sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabileceği ifade ediyor.

İşte detaylar;

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Sigara zammı hakkında son dakika gelişmesi! 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
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