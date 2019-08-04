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Başkan Erdoğan ilan etti: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Başkan bugün yaptığı - otoyolu ve Şehir Hastanesi açılış konuşmasında gündeme dair açıklamalar da yaptı. Erdoğan "Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Rusya ve ABD ile paylaştık" dedi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 4.8.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 17:28
Başkan Erdoğan ilan etti: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bursa'da yaptığı büyük projelerin açılış konuşmasında Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun sinyallerini verdi. Terör örgütü PKK - PYD'nin bölgeden temizlenmesi için yapılacak operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını duyuran Erdoğan operasyon için paydaşların bilgilendirildiğini belirtti.

FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRİYORUZ! ABD VE RUSYA'YA İLETTİK

Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolunun açılışını yaptı

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Başkan Erdoğan ilan etti: Fırat'ın doğusuna gireceğiz
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