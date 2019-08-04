Başkan Erdoğan ilan etti: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bursa'da yaptığı büyük projelerin açılış konuşmasında Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun sinyallerini verdi. Terör örgütü PKK - PYD'nin bölgeden temizlenmesi için yapılacak operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını duyuran Erdoğan operasyon için paydaşların bilgilendirildiğini belirtti.

FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRİYORUZ! ABD VE RUSYA'YA İLETTİK

Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." dedi.