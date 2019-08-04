F-16’ların yerine savaşan İHA’lar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle ülke bekasına yönelen her türlü tehdidi yerli ve milli imkânlarla bertaraf edecek teknolojileri üreterek savunma sanayinde üst lige tırmanışını sürdürüyor. BAYKAR Makine Teknik'in geliştirdiği Akıncı İHA'nın bir F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesini çok rahat bir biçimde Akıncı'ya entegre edip onun üstünden kullanabiliriz" dedi.Türkiye'nin önemli şirketlerinden BAYKAR'ın geliştirdiği Akıncı İHA'nın 2-3 ay içinde ilk uçuşunu gerçekleştirilmesinin planlandığına değinen Varank, şöyle devam etti: "Bu İHA bir F-16'ın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabilecek. SOM-J 'yi çok rahat bir biçimde Akıncı'ya entegre edip onun üstünden kullanabiliriz. Bu kabiliyetin kazanılmış olması önemli. Bu tarz bir seyir füzesini dünyada iki ülke geliştirdi. Dolayısıyla F-35 programında olan ülkeler, bu tip bir seyir füzesi almak isterlerse biz çok rahat bir biçimde program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz. Çünkü bu bir pazar, eğer rekabetçiyseniz başka birinden değil de gelip sizden alabilir. Gelecek insansız hava araçlarında. Bunun bir üst noktası savaşan İHA projesi, yani jet kabiliyetlerine sahip insansız savaş uçakları, dünya buna doğru gidiyor"Akıncı İHA'nın savunma sanayi için çok büyük bir çarpan etkisi olacağını dile getiren Varank, "Bugün bir F-16'yı kaldırmanızın maliyeti atıyorum 100 bin dolarsa, bir İHA'yı kaldırmanızın maliyeti, sekiz ya da onda bir seviyelerine düşebiliyor. İHA teknolojilerinin savunmamızda oluşturdukları etki apayrı. Terörle mücadelede İHA'ların devreye girmesinden sonra çok büyük bir farklılık oluştu. Ege'de, Akdeniz'de İHA'larımızı uçurmaya başladık. Eskiden onlarca botu o binlerce adanın arasında gezdirmeniz gerekirken, şimdi bir tane İHA'yla çok rahat bu işleri yapabiliyorsunuz" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'yla detaylı bir biçimde Türkiye'de sanayi dönüşümünü, katma değerli üretimi yakalamak için neler yapılması gerektiğini bildiren Varank, "Bunun politika maddelerini yazıp, aynı zamanda bunun bütçe çalışmasını da gerçekleştirdik. Önümüzdeki 4 yılın planı elimizde" açıklamasında bulundu. Teknoloji odaklı sanayi dönüşümüne ilişkin programın mevzuatını tamamladıklarını, yakında ilan etmeyi öngördüklerini ifade eden Varank, "Makine sektöründe yerli katma değeri artıracak şirketlerimizle başlayacağız, Eylül-Ekim gibi de diğer odak sektörlerde programımızı başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.