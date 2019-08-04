O ayıba pişkin savunma: İhtiyacımız vardı

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İstanbul Avcılar ve Çanakkale Geyikli belediyeleri arasında 2014'te meclis kararıyla kardeş belediye protokolü imzalanmıştı. O dönem iki belediye de CHP'deydi. Son seçimde Geyikli Belediyesi'ni AK Parti adayı Mevlüt Oruçoğlu kazandı. Avcılar'da ise CHP'nin bir önceki belediye başkanı Handan Toprak'ın yerine Turan Hançerli seçildi. Hançerli, Toprak döneminde meclis kararıyla ve süreli tahsisle Geyikli'ye gönderilen iki iş makinesini yazıyla geri istedi. Bu hamle de iki belediye arasındaki kardeşliği bitirdi. Geyikli Belediyesi'ne süreli tahsisle gönderilen hizmet araçlarını geri isteyen CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den pişkin savunma geldi. Hançerli "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz. O araçlara Avcılar'ın ihtiyacı var" dedi. Avcılar'da önümüzdeki ay yapılacak meclis toplantısına teklif sunarak Geyikli Belediyesi'ni kardeşlikten çıkaracaklarını belirten Hançerli, "Geyikli'yi CHP'li bir belediye başkanı kazansaydı aynı refleksi gösterir miydiniz?" sorusuna, önce biraz düşünerek "Karşılıklı mutabakatla her şey çözülebilir" yanıtı verdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "Bu yapılan başkanın bir utancı olarak tarihe geçecektir" diye konuştu.Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Kendilerini 'Halkçı parti' olarak tanımlayanlar bu karardan utanmalılar. Geyikli kendi ayakları üstünde durmasını bilir" diye konuştu.