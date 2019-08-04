Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü böyle kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Burdur Valiliği, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü ve çevresini kurtarmak için harekete geçti. Bu kapsamda 14 Mart 2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak tespit ve ilan edildi. Salda Gölü ve çevresi, ÖÇKB ilan edilmeden önce göl ve çevresi çöpten geçilmiyor araçlar gölün kıyısına gelip park ediyor ve derme çatma yapı ve çadırlar kuruluyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Burdur Valiliği harekete geçti. Salda Gölü ve çevresine; araç girmesin diye ahşap bariyer kondu. Ahşap çardaklar yapıldı, çöpler temizlendi.SABAH, Salda Gölü ve çevresinin ÖÇKB ilan edilmeden önceki ve yeni fotoğraflarına ulaştı. ÖÇKB alanı ilan edilmeden önce Salda Gölü ve çevresinin çöpten geçilmediği, araçlar gölün kıyısına gelip park ettiği ve derme çatma yapı ve çadırlar kurulduğu açıkça görülüyor. Millet Bahçesi yapılmasıyla Salda Gölü ve çevresinin daha da güzelleşeceği ifade ediliyor. Gölden 500-600 metre içeriye kadar hiçbir şey yapılmayacağı öğrenildi. Salda Gölü ve çevresinin uzağında tamamen doğal malzemeden üretilen duş, WC, dinlenme alanı, büfe gibi günlük ihtiyacın karşılanabileceği alanların yapılacağı bildirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı 'ÖÇKB' ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500- 600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Kurum, Salda Gölü'nün yüzeyinin 44 kilometrekare "ÖÇKB" ilan ettikleri alanın ise 295 kilometrekare olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:Yani yaklaşık 7 kat büyük bir alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 14 Mart 2019'da ÖÇKB ilan ettik. Bu geniş bölge içinde koruyacağımız gölümüzün kıyı kenar çizgileri içinde kalan alanda hiçbir şekilde ne bir asfalt ne bir beton ne bir yapılaşma yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacağız?Biz, bu kıyı kenar çizgisi içinde kalan o doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir şekilde hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz. Salda Gölü, ÖÇKB ilan edilmeden önce günlük diye tabir edilen ancak günlük olmayan çadırların, barakaların, konteynerlerin olduğu bir alan iken biz bu alanı valiliğimiz ve genel müdürlüğümüz desteğiyle bu hale getirdik. Buradaki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik ve yapacağımız projede de bu kıyı kenar çizgisi içinde hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kurum, günlük konaklamaya müsaade edilmeyeceğini de ifade etmişti.